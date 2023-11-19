Андреев Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1887
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Андрею на тот момент было 26 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1909
Дочь: Коноплева (Андреева) Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Андреева (Кутина) Александра Григорьевна
Крестцы, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Мать ребёнка: Андреева (Кутина) Александра Григорьевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Сергею на тот момент было 2 года.
Смерть
Неизвестно