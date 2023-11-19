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Андреев Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: Андреев Григорий Егорович

Мать: Андреева Федосья Семеновна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Андрею на тот момент было 26 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева (Кутина) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
27.10.1909

Дочь: Коноплева (Андреева) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Андреева (Кутина) Александра Григорьевна

Крестцы, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Сын: Андреев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Андреева (Кутина) Александра Григорьевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Сергею на тот момент было 2 года.
Смерть
Неизвестно

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