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Ташкулова Нина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1940

Отец: Гаврилов Павел

Мать: Гаврилова Антонина

Рождение ребёнка
19.01.1964

Дочь: Татьяна Арзыкуловна

Отец ребёнка: Ташкулов Арзыкул

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.08.1972

Сын: Ташкулов Алексей Арзыкулович

Отец ребёнка: Ташкулов Арзыкул

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташкулов Арзыкул

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