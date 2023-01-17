Ташкулова Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1940
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1940
Отец: Гаврилов Павел
Мать: Гаврилова Антонина
Рождение ребёнка
19.01.1964
Дочь: Татьяна Арзыкуловна
Отец ребёнка: Ташкулов Арзыкул
Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.08.1972
Сын: Ташкулов Алексей Арзыкулович
Отец ребёнка: Ташкулов Арзыкул
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ташкулов Арзыкул