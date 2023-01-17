Ташкулов Алексей Арзыкулович
Место рождения
Дата рождения03.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1972
Отец: Ташкулов Арзыкул
Мать: Ташкулова Нина Павловна
Рождение ребёнка
19.01.1994
Дочь: Сергеева Олеся Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.05.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ташкулова Алла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ташкулова Алла Ивановна