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Корнев Ефим Николаев

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Место рождения

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1879

Отец: Коренев Николай Васильев

Мать: Корнева Ксения Николаева

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.10.1900

Жена: Корнева Ксения Ивановна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручители Дмитрий Сидорович КоткинВасилий Трофимович КорневИван Трофимович КорневПётр Наумович Краснопёров
Рождение ребёнка
20.09.1903

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1905

Сын: Корнев Сергей

Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1907

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1912

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1913

Сын: Корнев Иван

Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна

Военная служба
23.09.1915
Рядовой 14-й гренадерский Грузинский полк Болен
Рождение ребёнка
31.07.1916

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнева Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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