Корнев Ефим Николаев
Место рождения
Дата рождения09.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1879
Отец: Коренев Николай Васильев
Мать: Корнева Ксения Николаева
Бракосочетание
15.10.1900
Жена: Корнева Ксения Ивановна
Поручители Дмитрий Сидорович КоткинВасилий Трофимович КорневИван Трофимович КорневПётр Наумович Краснопёров
Рождение ребёнка
20.09.1903
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1905
Сын: Корнев Сергей
Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1907
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1912
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1913
Сын: Корнев Иван
Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна
Военная служба
23.09.1915
Рядовой 14-й гренадерский Грузинский полк Болен
Рождение ребёнка
31.07.1916
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Корнева Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнева Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно