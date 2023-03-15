Корнева (Сапожникова) Ксения Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапожников Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.01.1876
Рождение ребёнка
09.03.1879
Сын: Корнев Ефим Николаев
Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев
Рождение ребёнка
07.06.1881
Дочь: Коткина Акилина Николаевна
Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев
Рождение ребёнка
29.07.1883
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев
Рождение ребёнка
12.12.1885
Сын: Корнев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев
Уфимский уезд Кальтовская волость
Рождение ребёнка
15.07.1888
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев
Рождение ребёнка
18.07.1892
Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1894
Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев
Рождение ребёнка
16.10.1897
Дочь: Густова Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев
Смерть
Неизвестно