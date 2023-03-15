Корнева (Сапожникова) Ксения Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Сапожникова) Ксения Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапожников Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
11.01.1876

Муж: Коренев Николай Васильев

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1879

Сын: Корнев Ефим Николаев

Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1881

Дочь: Коткина Акилина Николаевна

Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1883

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1885

Сын: Корнев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Уфимский уезд Кальтовская волость
Рождение ребёнка
15.07.1888

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Устинья Николаевна

Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев

Рождение ребёнка
18.07.1892

Сын: Корнев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1894

Сын: Корнев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1897

Дочь: Густова Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коренев Николай Васильев

Смерть
Неизвестно
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