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Головизнина Мария Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1915

Дата смерти

04.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1915

Отец: Головизнин Симеон Павлов

Мать: Головизнина Агрипина Иоаннова

Рождение ребёнка
22.11.1950

Дочь: Свинина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Бессолицын Алексей Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1953

Сын: Бессолицын Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Бессолицын Алексей Иванович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.12.1955

Дочь: Смирнова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Бессолицын Алексей Иванович

Смерть
04.07.1967
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