Головизнина Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1915
Дата смерти04.07.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1915
Рождение ребёнка
22.11.1950
Дочь: Свинина Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Бессолицын Алексей Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1953
Сын: Бессолицын Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Бессолицын Алексей Иванович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.12.1955
Дочь: Смирнова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Бессолицын Алексей Иванович
Смерть
04.07.1967