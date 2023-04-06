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Бессолицын Александр Алексеевич

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

27.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1953

Отец: Бессолицын Алексей Иванович

Мать: Головизнина Мария Семёновна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
31.07.1982

Сын: Бессолицын Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Бессолицына Светлана Александровна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Бракосочетание
23.04.1983

Жена: Бессолицына Светлана Александровна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.12.1990

Дочь: Бессолицына Мария Александровна

Мать ребёнка: Бессолицына Светлана Александровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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