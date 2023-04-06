Бессолицын Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1953
Рождение ребёнка
31.07.1982
Сын: Бессолицын Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Бессолицына Светлана Александровна
Бракосочетание
23.04.1983
Рождение ребёнка
12.12.1990
Дочь: Бессолицына Мария Александровна
Мать ребёнка: Бессолицына Светлана Александровна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область