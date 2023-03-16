Головизнин Симеон Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти20.06.1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Головизнин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1900
Дочь: Головизнина Варвара Семёновна
Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова
Рождение ребёнка
01.12.1903
Сын: Головизнин Николай Семёнович
Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова
Рождение ребёнка
16.06.1906
Дочь: Головизнина Анна Семёновна
Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова
Рождение ребёнка
01.12.1907
Сын: Головизнин Павел Семёнович
Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова
Рождение ребёнка
30.06.1910
Дочь: Головизнина Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова
Рождение ребёнка
25.07.1911
Сын: Головизнин Иоанн Семёнович
Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова
Рождение ребёнка
31.05.1913
Сын: Головизнин Константин Семёнович
Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова
Рождение ребёнка
13.01.1915
Дочь: Головизнина Мария Семёновна
Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова
Смерть
20.06.1917