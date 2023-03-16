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Головизнин Симеон Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

20.06.1917

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Головизнин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1900

Дочь: Головизнина Варвара Семёновна

Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова

Рождение ребёнка
01.12.1903

Сын: Головизнин Николай Семёнович

Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова

Рождение ребёнка
16.06.1906

Дочь: Головизнина Анна Семёновна

Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова

Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Головизнин Павел Семёнович

Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова

Рождение ребёнка
30.06.1910

Дочь: Головизнина Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова

Рождение ребёнка
25.07.1911

Сын: Головизнин Иоанн Семёнович

Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова

Рождение ребёнка
31.05.1913

Сын: Головизнин Константин Семёнович

Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова

Рождение ребёнка
13.01.1915

Дочь: Головизнина Мария Семёновна

Мать ребёнка: Головизнина Агрипина Иоаннова

Смерть
20.06.1917
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