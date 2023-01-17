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Меринов Семён Иванович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Меринов Иван Сидорович

Мать: Меринова Настасья Терентьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Меринов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Меринова Вдотья Архиповна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Меринова Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Меринова Вдотья Архиповна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Меринова Вдотья Архиповна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрёна Семёновна

Мать ребёнка: Меринова Вдотья Архиповна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меринова Вдотья Архиповна

Смерть
После 1857
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