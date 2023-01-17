Меринов Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1851
Сын: Меринов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Меринова Вдотья Архиповна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Меринова Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Меринова Вдотья Архиповна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Меринова Вдотья Архиповна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрёна Семёновна
Мать ребёнка: Меринова Вдотья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1857