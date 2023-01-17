Меринова Настасья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меринова Настасья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Меринов Козьма Иванович

Отец ребёнка: Меринов Иван Сидорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Меринов Семён Иванович

Отец ребёнка: Меринов Иван Сидорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Меринов Иван Сидорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Меринов Иван Сидорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меринов Иван Сидорович

Смерть
Неизвестно
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