Меринова Настасья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Меринов Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Меринов Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Меринов Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Меринов Иван Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно