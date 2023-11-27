Пахтусова Варвара Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахтусова Варвара Карповна

Пахтусова Варвара Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1840 ст.

Сын: Пахтусов Димитрий Евдокимов

Отец ребёнка: Пахтусов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
08.07.1844 ст.

Сын: Пахтусов Тимофей Евдокимов

Отец ребёнка: Пахтусов Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахтусов Капитон Евдокимов

Отец ребёнка: Пахтусов Евдоким Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахтусов Евдоким Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close