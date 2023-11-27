Пахтусова Варвара Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1840 ст.
Сын: Пахтусов Димитрий Евдокимов
Отец ребёнка: Пахтусов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
08.07.1844 ст.
Сын: Пахтусов Тимофей Евдокимов
Отец ребёнка: Пахтусов Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахтусов Капитон Евдокимов
Отец ребёнка: Пахтусов Евдоким Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно