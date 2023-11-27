Пахтусов Евдоким Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
17.10.1840 ст.
Сын: Пахтусов Димитрий Евдокимов
Мать ребёнка: Пахтусова Варвара Карповна
Рождение ребёнка
08.07.1844 ст.
Сын: Пахтусов Тимофей Евдокимов
Мать ребёнка: Пахтусова Варвара Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахтусов Капитон Евдокимов
Мать ребёнка: Пахтусова Варвара Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно