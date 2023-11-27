Пахтусов Евдоким Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахтусов Евдоким Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Пахтусов Федор Анфимович

Мать: Пахтусова Степанида Степановна

Рождение ребёнка
17.10.1840 ст.

Сын: Пахтусов Димитрий Евдокимов

Мать ребёнка: Пахтусова Варвара Карповна

Рождение ребёнка
08.07.1844 ст.

Сын: Пахтусов Тимофей Евдокимов

Мать ребёнка: Пахтусова Варвара Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахтусов Капитон Евдокимов

Мать ребёнка: Пахтусова Варвара Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахтусова Варвара Карповна

Смерть
Неизвестно
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