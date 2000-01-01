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Глушков Тимофей
Глушков Тимофей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Дата смерти
1881
Пол
Мужской
Отец
Глушков Елистрат
1788 г.р.
Мать
(Журавлева) Евдокия
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Глушков Елистрат
Мать:
Евдокия
Смерть
1881
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