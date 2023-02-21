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Глушков Елистрат

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Место рождения

д. Глушковы Круглыжской волости Вятской губернии

Дата рождения

1788

Дата смерти

04.05.1857

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Глушков Василий

Мать: Елена

д. Глушковы Круглыжской волости Вятской губернии
Бракосочетание
1809

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1811

Сын: Глушков Василий

Мать ребёнка: Евдокия

д. Васенки Свечинского района Вятской губернии
Рождение ребёнка
1815

Сын: Глушков Давид (Давыд)

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1817

Сын: Глушков Григорий

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Глушков Тихон

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1825

Сын: Глушков Тимофей

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
04.05.1857
Причина смерти: опухоль
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