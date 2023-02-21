Глушков Елистрат
Место рожденияд. Глушковы Круглыжской волости Вятской губернии
Дата рождения1788
Дата смерти04.05.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Глушков Василий
Мать: Елена
д. Глушковы Круглыжской волости Вятской губернии
Бракосочетание
1809
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
1811
Сын: Глушков Василий
Мать ребёнка: Евдокия
д. Васенки Свечинского района Вятской губернии
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1817
Сын: Глушков Григорий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Глушков Тихон
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Глушков Тимофей
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
04.05.1857
Причина смерти: опухоль