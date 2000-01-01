(Журавлева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Журавлева) Евдокия

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Место рождения

поч. Ежихинский Ивановского прихода Вятской губернии

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Журавлев Прохор

Мать: не указана

поч. Ежихинский Ивановского прихода Вятской губернии
Бракосочетание
1809

Муж: Глушков Елистрат

Рождение ребёнка
1811

Сын: Глушков Василий

Отец ребёнка: Глушков Елистрат

д. Васенки Свечинского района Вятской губернии
Рождение ребёнка
1815

Сын: Глушков Давид (Давыд)

Отец ребёнка: Глушков Елистрат

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Глушков Елистрат

Рождение ребёнка
1817

Сын: Глушков Григорий

Отец ребёнка: Глушков Елистрат

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Глушков Тихон

Отец ребёнка: Глушков Елистрат

Рождение ребёнка
1825

Сын: Глушков Тимофей

Отец ребёнка: Глушков Елистрат

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Глушков Елистрат

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Глушков Елистрат

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Глушков Елистрат

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Глушков Елистрат

Смерть
Неизвестно
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