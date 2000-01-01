(Журавлева) Евдокия
Место рожденияпоч. Ежихинский Ивановского прихода Вятской губернии
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Журавлев Прохор
Мать: не указана
поч. Ежихинский Ивановского прихода Вятской губернии
Бракосочетание
1809
Муж: Глушков Елистрат
Рождение ребёнка
1811
Сын: Глушков Василий
Отец ребёнка: Глушков Елистрат
д. Васенки Свечинского района Вятской губернии
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Глушков Елистрат
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Глушков Елистрат
Рождение ребёнка
1817
Сын: Глушков Григорий
Отец ребёнка: Глушков Елистрат
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Глушков Тихон
Отец ребёнка: Глушков Елистрат
Рождение ребёнка
1825
Сын: Глушков Тимофей
Отец ребёнка: Глушков Елистрат
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Глушков Елистрат
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Глушков Елистрат
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Глушков Елистрат
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Глушков Елистрат
Смерть
Неизвестно