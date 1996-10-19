Гольдман Борис Дмитриевич
Место рожденияСССР, Тернополь
Дата рождения08.08.1953
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1953
Отец: Гольдман Дмитрий (Давид)
Мать: Гольдман Ида Мироновна
СССР, Тернополь
Рождение ребёнка
13.03.1972
Мать ребёнка: Гольдман Инна Михелевна
СССР , Киев
Рождение ребёнка
19.10.1996
Дочь: Элана Борисовна
Мать ребёнка: Гольдман Марина Абрамовна
Израиль, Бэер - Шева
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гольдман Инна Михелевна