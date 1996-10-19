Гольдман Борис Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГольдман Борис Дмитриевич

Гольдман Борис Дмитриевич

avatar

Место рождения

СССР, Тернополь

Дата рождения

08.08.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1953

Отец: Гольдман Дмитрий (Давид)

Мать: Гольдман Ида Мироновна

СССР, Тернополь
Рождение ребёнка
13.03.1972

Сын: Гольдман Игорь Борисович

Мать ребёнка: Гольдман Инна Михелевна

СССР , Киев
Рождение ребёнка
19.10.1996

Дочь: Элана Борисовна

Мать ребёнка: Гольдман Марина Абрамовна

Израиль, Бэер - Шева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гольдман Марина Абрамовна

Развод
Неизвестно

Жена: Гольдман Марина Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гольдман Инна Михелевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close