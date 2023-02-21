Гольдман Дмитрий (Давид) Бенционович (Борисович)
Место рожденияУкраина, Винницкая область, Козятинский район, с. Белополье
Дата рождения1922
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Гольдман Бенцион
Украина, Винницкая область, Козятинский район, с. Белополье
Бракосочетание
1950
Жена: Гольдман Ида Мироновна
г. Тернополь УССР
Рождение ребёнка
05.06.1951
Сын: Гольдман Мирон Дмитриевич
Мать ребёнка: Гольдман Ида Мироновна
СССР, Тернополь
Рождение ребёнка
08.08.1953
Сын: Гольдман Борис Дмитриевич
Мать ребёнка: Гольдман Ида Мироновна
СССР, Тернополь
Смерть
1987
Украина г. Тернополь
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Украина г. Тернополь, Микулинецкое кладбище