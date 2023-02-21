Гольдман Дмитрий (Давид) Бенционович (Борисович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГольдман Дмитрий (Давид) Бенционович (Борисович)

Гольдман Дмитрий (Давид) Бенционович (Борисович)

avatar

Место рождения

Украина, Винницкая область, Козятинский район, с. Белополье

Дата рождения

1922

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Гольдман Бенцион

Мать: не указана

Украина, Винницкая область, Козятинский район, с. Белополье
Бракосочетание
1950

Жена: Гольдман Ида Мироновна

г. Тернополь УССР
Рождение ребёнка
05.06.1951

Сын: Гольдман Мирон Дмитриевич

Мать ребёнка: Гольдман Ида Мироновна

СССР, Тернополь
Рождение ребёнка
08.08.1953

Сын: Гольдман Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Гольдман Ида Мироновна

СССР, Тернополь
Смерть
1987
Украина г. Тернополь
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Украина г. Тернополь, Микулинецкое кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close