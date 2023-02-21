Гольдман Марина Абрамовна
Место рожденияСССр, республика Дагестан, Махачкала
Дата рождения14.04.1962
Дата смерти2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
СССр, республика Дагестан, Махачкала
Рождение ребёнка
19.10.1996
Дочь: Элана Борисовна
Отец ребёнка: Гольдман Борис Дмитриевич
Израиль, Бэер - Шева
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
2022