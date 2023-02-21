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Гольдман Марина Абрамовна

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Место рождения

СССр, республика Дагестан, Махачкала

Дата рождения

14.04.1962

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

СССр, республика Дагестан, Махачкала
Рождение ребёнка
19.10.1996

Дочь: Элана Борисовна

Отец ребёнка: Гольдман Борис Дмитриевич

Израиль, Бэер - Шева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гольдман Борис Дмитриевич

Развод
Неизвестно

Муж: Гольдман Борис Дмитриевич

Смерть
2022
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