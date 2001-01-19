Рогачёва (Ершова) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1939
Дата смерти19.01.2001
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939
Отец: Ершов Николай Макарович
Мать: Ершова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1958
Дочь: Чистякова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Рогачёв Василий Васильевич
Копейск, Копейский, Челябинская область
Смерть
19.01.2001
Ишунь, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым