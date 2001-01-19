Рогачёва (Ершова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачёва (Ершова) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1939

Дата смерти

19.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939

Отец: Ершов Николай Макарович

Мать: Ершова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1958

Дочь: Чистякова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Рогачёв Василий Васильевич

Копейск, Копейский, Челябинская область
Смерть
19.01.2001
Ишунь, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
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