Ершова (Рыжова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Рыжова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Никитиха, Пыщугский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитиха, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.01.1939

Дочь: Рогачёва Нина Николаевна

Отец ребёнка: Ершов Николай Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ершов Николай Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Николай Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Иван Федорович

Смерть
01.04.2003
Палкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
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