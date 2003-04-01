Ершова (Рыжова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1939
Дочь: Рогачёва Нина Николаевна
Отец ребёнка: Ершов Николай Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ершов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ершов Николай Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.2003
Палкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область