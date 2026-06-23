Ершов Николай Макарович 09.05.1917 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ершов Николай Макарович

Автор
СЧ
Чистяков С.

мужской, родился 09.05.1917 ст., Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

умер Неизвестно

Отец
Ершов Макар АлександровичНеизвестно г.р.
Мать
Ершова Фекла ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Шумилова Ершова (Рыжова) Клавдия Ивановна17.12.1914 ст. г.р.
Дети
Рогачёва (Ершова) Нина Николаевна14.01.1939 г.р.
Ершов Александр Николаевич05.05.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1917 ст.

Отец: Ершов Макар Александрович

Мать: Ершова Фекла Петровна

Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Ершова (Рыжова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1939

Дочь: Рогачёва (Ершова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Шумилова Ершова (Рыжова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1940

Сын: Ершов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шумилова Ершова (Рыжова) Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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