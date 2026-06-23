Ершов Николай Макарович
мужской, родился 09.05.1917 ст., Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
умер Неизвестно
ОтецЕршов Макар АлександровичНеизвестно г.р.
МатьЕршова Фекла ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Шумилова Ершова (Рыжова) Клавдия Ивановна17.12.1914 ст. г.р.
Дети
Рогачёва (Ершова) Нина Николаевна14.01.1939 г.р.
Ершов Александр Николаевич05.05.1940 г.р.
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Комментарий
Рождение
09.05.1917 ст.
Отец: Ершов Макар Александрович
Мать: Ершова Фекла Петровна
Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1939
Дочь: Рогачёва (Ершова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Шумилова Ершова (Рыжова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1940
Сын: Ершов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шумилова Ершова (Рыжова) Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно