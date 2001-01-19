Ершов Николай Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Николай Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1939

Дочь: Рогачёва Нина Николаевна

Мать ребёнка: Ершова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ершова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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