Петров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Петров Александр Александрович

Мать ребёнка: Петрова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Петров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Петрова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Елена Ивановна

Смерть
1945
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