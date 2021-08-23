Петров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Петров Александр Александрович
Мать ребёнка: Петрова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Петров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Петрова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Елена Ивановна
Смерть
1945