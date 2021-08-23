Петров Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Мужской

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Петров Александр

Мать: Петрова Елена Ивановна

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