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Слободчикова (Гусева) Александра Михайловна

Место рождения

Кременкуль, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

05.05.1924

Дата смерти

31.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924

Отец: Гусев Михаил Федорович

Мать: Гусева (Усова) Наталья Максимовна

Кременкуль, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободчикова Наталья Артемьевна

Отец ребёнка: Слободчиков Артемий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Сергей Артемьевич

Отец ребёнка: Слободчиков Артемий Александрович

Рождение ребёнка
19.07.1945

Дочь: Слободчикова Людмила Артемьевна

Отец ребёнка: Слободчиков Артемий Александрович

Рождение ребёнка
17.12.1950

Сын: Слободчиков Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Слободчиков Артемий Александрович

Смерть
31.10.2005

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