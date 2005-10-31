Слободчикова (Гусева) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.05.1924
Дата смерти31.10.2005
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слободчикова Наталья Артемьевна
Отец ребёнка: Слободчиков Артемий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Сергей Артемьевич
Отец ребёнка: Слободчиков Артемий Александрович
Рождение ребёнка
19.07.1945
Дочь: Слободчикова Людмила Артемьевна
Отец ребёнка: Слободчиков Артемий Александрович
Рождение ребёнка
17.12.1950
Сын: Слободчиков Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Слободчиков Артемий Александрович
Смерть
31.10.2005