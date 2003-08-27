Слободчиков Артемий Александрович
Место рождения
Дата рождения20.11.1920
Дата смерти27.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слободчикова Наталья Артемьевна
Мать ребёнка: Слободчикова (Гусева) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчиков Сергей Артемьевич
Мать ребёнка: Слободчикова (Гусева) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1945
Дочь: Слободчикова Людмила Артемьевна
Мать ребёнка: Слободчикова (Гусева) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
17.12.1950
Сын: Слободчиков Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Слободчикова (Гусева) Александра Михайловна
Смерть
27.08.2003
Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область