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Слободчиков Артемий Александрович

Место рождения

Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

20.11.1920

Дата смерти

27.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободчикова Наталья Артемьевна

Мать ребёнка: Слободчикова (Гусева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчиков Сергей Артемьевич

Мать ребёнка: Слободчикова (Гусева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
19.07.1945

Дочь: Слободчикова Людмила Артемьевна

Мать ребёнка: Слободчикова (Гусева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
17.12.1950

Сын: Слободчиков Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Слободчикова (Гусева) Александра Михайловна

Смерть
27.08.2003
Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

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