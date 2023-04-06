Вериго (Воронкова) Мария Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вериго (Воронкова) Мария Устиновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

11.01.1882

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1882

Отец: Воронков Устин Никифорович

Мать: Воронкова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.09.1902

Дочь: Аронет Людмила Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.06.1912

Дочь: Плетнева Галина Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вериго Петр Ричардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1962
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