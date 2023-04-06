Вериго (Воронкова) Мария Устиновна
Место рождения
Дата рождения11.01.1882
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1882
Рождение ребёнка
29.09.1902
Дочь: Аронет Людмила Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.06.1912
Дочь: Плетнева Галина Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1962