Воронкова Вера Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1880
Дочь: Юлиана Устиновна
Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович
Рождение ребёнка
11.01.1882
Дочь: Вериго Мария Устиновна
Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович
Рождение ребёнка
17.01.1884
Дочь: Анна Устиновна
Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович
Рождение ребёнка
06.10.1885
Дочь: Анна Устиновна
Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович
Рождение ребёнка
24.12.1886
Сын: Воронков Христофор Устинович
Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович
Рождение ребёнка
17.12.1887
Сын: Воронков Даниил Устинович
Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович
Рождение ребёнка
09.12.1889
Сын: Воронков Дмитрий Устинович
Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович
Рождение ребёнка
20.02.1896
Сын: Воронков Георгий Устинович
Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно