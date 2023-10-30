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Воронкова Вера Дмитриевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1880

Дочь: Юлиана Устиновна

Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович

Рождение ребёнка
11.01.1882

Дочь: Вериго Мария Устиновна

Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович

Рождение ребёнка
17.01.1884

Дочь: Анна Устиновна

Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович

Рождение ребёнка
06.10.1885

Дочь: Анна Устиновна

Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович

Рождение ребёнка
24.12.1886

Сын: Воронков Христофор Устинович

Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович

Рождение ребёнка
17.12.1887

Сын: Воронков Даниил Устинович

Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович

Рождение ребёнка
09.12.1889

Сын: Воронков Дмитрий Устинович

Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович

Рождение ребёнка
20.02.1896

Сын: Воронков Георгий Устинович

Отец ребёнка: Воронков Устин Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Устин Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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