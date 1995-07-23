Аронет (Воронкова) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1902
Дата смерти23.07.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1902
Отец: не указан
Мать: Вериго Мария Устиновна
Рождение ребёнка
До 1929
Дочь: Ильинская Неизвестно Владимировна
Отец ребёнка: Аронет Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
21.10.1930
Дочь: Задоянная Мария Владимировна
Отец ребёнка: Аронет Владимир Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1995