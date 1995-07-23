Аронет (Воронкова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронет (Воронкова) Людмила Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

29.09.1902

Дата смерти

23.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1902

Отец: не указан

Мать: Вериго Мария Устиновна

Рождение ребёнка
До 1929

Дочь: Ильинская Неизвестно Владимировна

Отец ребёнка: Аронет Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
21.10.1930

Дочь: Задоянная Мария Владимировна

Отец ребёнка: Аронет Владимир Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аронет Владимир Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1995