Северова (Хаханкина) Александра Тимофеева
Место рождения
Дата рождения18.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1867
Бракосочетание
25.05.1887
Муж: Северов Иван Павлов
Рождение ребёнка
23.03.1890
Сын: Сивиров Иван Иванов
Отец ребёнка: Северов Иван Павлов
Рождение ребёнка
16.05.1892
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Северов Иван Павлов
Рождение ребёнка
22.01.1894
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Северов Иван Павлов
Рождение ребёнка
15.03.1897
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Северов Иван Павлов
Рождение ребёнка
20.01.1900
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Северов Иван Павлов
Рождение ребёнка
30.03.1902
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Северов Иван Павлов
Рождение ребёнка
22.05.1904
Отец ребёнка: Северов Иван Павлов
Рождение ребёнка
10.04.1908
Отец ребёнка: Северов Иван Павлов
Смерть
Неизвестно