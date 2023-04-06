Северова (Хаханкина) Александра Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северова (Хаханкина) Александра Тимофеева

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Место рождения

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд

Дата рождения

18.05.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1867

Отец: Хаханкин Тимофей Васильев

Мать: Хаханкина Мария Семенова

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
25.05.1887

Муж: Северов Иван Павлов

Рождение ребёнка
23.03.1890

Сын: Сивиров Иван Иванов

Отец ребёнка: Северов Иван Павлов

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1892

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Северов Иван Павлов

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1894

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Северов Иван Павлов

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1897

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Северов Иван Павлов

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1900

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Северов Иван Павлов

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1902

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Северов Иван Павлов

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1904

Сын: Северов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Северов Иван Павлов

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1908

Сын: Северов Василий Иванов

Отец ребёнка: Северов Иван Павлов

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Смерть
Неизвестно
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