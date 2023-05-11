Сивиров Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения23.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1890
Отец: Северов Иван Павлов
Бракосочетание
29.06.1908
Жена: Сивирова Любовь Иванова
Рождение ребёнка
29.05.1910
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Сивирова Любовь Иванова
Рождение ребёнка
29.05.1912
Сын: Северов Павел Иванов
Мать ребёнка: Сивирова Любовь Иванова
Рождение ребёнка
07.07.1915
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Сивирова Любовь Иванова
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Сивирова Любовь Иванова
Рождение ребёнка
1925
Сын: Северов??? Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Сивирова Любовь Иванова
Смерть
Неизвестно