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Сивиров Иван Иванов

Место рождения

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд

Дата рождения

23.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1890

Отец: Северов Иван Павлов

Мать: Северова Александра Тимофеева

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
29.06.1908

Жена: Сивирова Любовь Иванова

Рождение ребёнка
29.05.1910

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Сивирова Любовь Иванова

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1912

Сын: Северов Павел Иванов

Мать ребёнка: Сивирова Любовь Иванова

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1915

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Сивирова Любовь Иванова

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Сивирова Любовь Иванова

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Северов??? Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Сивирова Любовь Иванова

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Смерть
Неизвестно
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