Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858

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