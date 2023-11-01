Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Смерть
После 1858