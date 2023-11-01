Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Степан Андреевич
Мать: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Мать ребёнка: Елизавета Степановна
Смерть
После 1858