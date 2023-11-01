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Василий Степанович

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Степан Андреевич

Мать: Евдокия Алексеевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Елизавета Степановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Елизавета Степановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Мать ребёнка: Елизавета Степановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Копытово, Шуйский район, Северный край

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