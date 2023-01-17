Welsing Johann S
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Welsing Adam S
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1850
Жена: Helena T
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.08.1852
Рождение ребёнка
05.09.1856
Дочь: Katharina Joh
Мать ребёнка: Helena T
Смерть
Неизвестно