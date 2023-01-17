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Welsing Johann S

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Место рождения

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Welsing Adam S

Мать: не указана

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.01.1850

Жена: Helena T

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.08.1852

Дочь: Hedvig

Мать ребёнка: Helena T

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.09.1856

Дочь: Katharina Joh

Мать ребёнка: Helena T

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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