(Kaurain) Helena T
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1850
Муж: Welsing Johann S
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.08.1852
Дочь: Hedvig
Отец ребёнка: Welsing Johann S
Рождение ребёнка
05.09.1856
Дочь: Katharina Joh
Отец ребёнка: Welsing Johann S
Смерть
Неизвестно