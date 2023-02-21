(Kaurain) Helena T — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Kaurain) Helena T

(Kaurain) Helena T

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.01.1850

Муж: Welsing Johann S

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.08.1852

Дочь: Hedvig

Отец ребёнка: Welsing Johann S

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.09.1856

Дочь: Katharina Joh

Отец ребёнка: Welsing Johann S

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close