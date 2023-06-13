Шугурова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШугурова Варвара

Шугурова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1909

Дочь: Барышева Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Шугуров Егор

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Шугуров Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шугуров Степан Егорович

Отец ребёнка: Шугуров Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Шугуров Егор

Смерть
Неизвестно