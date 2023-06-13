Шугурова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1909
Дочь: Барышева Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Шугуров Егор
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Шугуров Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шугуров Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Шугуров Егор
Смерть
Неизвестно