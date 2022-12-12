село Репьевка, село Репьевка, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Репьевка

Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
459Репьевка, с. вл.при вершине р. Нуи.581065351334Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Наченальская волость
311. Репьевка, село бывшее владельческое, дворов 83, жителей 767, церковь православная, 2 шерсточесальни.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Чамзинский район
85455Репьевкасело54°24'45°43'N-38-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, Городское поселение Чамзинка
89657151111с Репьевкасело
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