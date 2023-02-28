Селезнева (Проценко) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Проценко) Мария Кузьминична

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнев Феодосий Гаврилович

Рождение ребёнка
24.02.1931

Сын: Селезнев Виктор Феодосьевич

Отец ребёнка: Селезнев Феодосий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Феодосий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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