Селезнева (Проценко) Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнев Феодосий Гаврилович
Рождение ребёнка
24.02.1931
Сын: Селезнев Виктор Феодосьевич
Отец ребёнка: Селезнев Феодосий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно