Селезнев Феодосий Гаврилович 05.02.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнев Феодосий Гаврилович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 05.02.1907, Бердянск

умер ?.12.1943

Отец
Селезнев Гавриил АндреевичДо 1871 г.р.
Мать
Селезнева (Сисоева) Наталья Яковлевна1873 г.р.
Супруги
Селезнева (Проценко) Мария Кузьминична1908 г.р.
Дети
Селезнев Виктор Феодосьевич24.02.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1907

Отец: Селезнев Гавриил Андреевич

Мать: Селезнева (Сисоева) Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева (Проценко) Мария Кузьминична

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
23.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селезнева (Проценко) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
24.02.1931

Сын: Селезнев Виктор Феодосьевич

Мать ребёнка: Селезнева (Проценко) Мария Кузьминична

Военная служба
25.09.1941

Смерть
?.12.1943

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