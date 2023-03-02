Селезнев Феодосий Гаврилович
мужской, родился 05.02.1907, Бердянск
умер ?.12.1943
ОтецСелезнев Гавриил АндреевичДо 1871 г.р.
МатьСелезнева (Сисоева) Наталья Яковлевна1873 г.р.
Супруги
Дети
Селезнев Виктор Феодосьевич24.02.1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селезнева (Проценко) Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
24.02.1931
Сын: Селезнев Виктор Феодосьевич
Мать ребёнка: Селезнева (Проценко) Мария Кузьминична
Военная служба
25.09.1941
Смерть
?.12.1943