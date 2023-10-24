Самойлова Ирина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холодов Виталий Андреевич
Мать: Холодова Люция Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Кирилл Анатольевич
Отец ребёнка: Самойлов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Максим Анатольевич
Отец ребёнка: Самойлов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойлов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Роман Анатольевич