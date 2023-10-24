Самойлова Ирина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлова Ирина Витальевна

Самойлова Ирина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холодов Виталий Андреевич

Мать: Холодова Люция Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Кирилл Анатольевич

Отец ребёнка: Самойлов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Максим Анатольевич

Отец ребёнка: Самойлов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Роман Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close