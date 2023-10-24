Холодова Люция Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азева Елена Витальевна
Отец ребёнка: Холодов Виталий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барышникова Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Холодов Виталий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габова Нина Витальевна
Отец ребёнка: Холодов Виталий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Холодов Виталий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодов Николай Витальевич
Отец ребёнка: Холодов Виталий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно