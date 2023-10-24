Холодова Люция Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолодова Люция Ивановна

Холодова Люция Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азева Елена Витальевна

Отец ребёнка: Холодов Виталий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барышникова Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Холодов Виталий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габова Нина Витальевна

Отец ребёнка: Холодов Виталий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Холодов Виталий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодов Николай Витальевич

Отец ребёнка: Холодов Виталий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодов Виталий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close