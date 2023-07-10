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Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Золочевский Иван (Николай)

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1787 ст.

Жена: Золочевская Ирина Евстихиевна

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
16.11.1787 ст.

Сын: Золочевский Матфей Прокофьевич

Мать ребёнка: Золочевская Ирина Евстихиевна

Каменка, Харківська область
Бракосочетание
После 1788

Жена: Золочевская Елена Ивановна

Бракосочетание
После 1788

Жена: Золочевская Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Золочевский Владимир Прокофьевич

Мать ребёнка: Золочевская Ирина Евстихиевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна Прокофьевна

Мать ребёнка: Золочевская Акилина Григорьевна

Смерть
1806