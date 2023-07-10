Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1806
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Золочевский Иван (Николай)
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1787 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1787 ст.
Сын: Золочевский Матфей Прокофьевич
Мать ребёнка: Золочевская Ирина Евстихиевна
Бракосочетание
После 1788
Бракосочетание
После 1788
Рождение ребёнка
1789
Сын: Золочевский Владимир Прокофьевич
Мать ребёнка: Золочевская Ирина Евстихиевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна Прокофьевна
Мать ребёнка: Золочевская Акилина Григорьевна
Смерть
1806