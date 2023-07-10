Золочевская (Андреянова) Акилина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевская (Андреянова) Акилина Григорьевна

Место рождения

Козинская волость, Волчанский уезд, Харьковская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Андреянов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1788

Муж: Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Золочевская) Татьяна Прокофьевна

Отец ребёнка: Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)

Смерть
Неизвестно

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