Золочевская (Андреянова) Акилина Григорьевна
Место рожденияКозинская волость, Волчанский уезд, Харьковская губерния, Российская Империя
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Андреянов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1788
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Золочевская) Татьяна Прокофьевна
Отец ребёнка: Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)
Смерть
Неизвестно