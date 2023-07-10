Золочевская (Середа) Ирина Евстихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевская (Середа) Ирина Евстихиевна

Место рождения

Колодезное, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Середа Евстихий Михайлович

Мать: не указана

Колодезное, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Харківська область
Бракосочетание
16.02.1787 ст.

Муж: Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
16.11.1787 ст.

Сын: Золочевский Матфей Прокофьевич

Отец ребёнка: Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Золочевский Владимир Прокофьевич

Отец ребёнка: Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)

Смерть
Неизвестно

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