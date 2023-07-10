Золочевская (Середа) Ирина Евстихиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Середа Евстихий Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1787 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1787 ст.
Сын: Золочевский Матфей Прокофьевич
Отец ребёнка: Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)
Рождение ребёнка
1789
Сын: Золочевский Владимир Прокофьевич
Отец ребёнка: Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)
Смерть
Неизвестно