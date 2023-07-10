Золочевский Иван (Николай) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевский Иван (Николай)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Золочевский Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Золочевский Кирило Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лукерия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погребнякова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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