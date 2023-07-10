Золочевский Иван (Николай)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Сын: Золочевский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Золочевский Прокофий Иванович (Николаевич)
Рождение ребёнка
1767
Сын: Золочевский Кирило Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лукерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погребнякова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно