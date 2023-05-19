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Столярова Мавра Матвеева

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1844

Дата смерти

05.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Столяров Георгий Никифоров

Отец ребёнка: Столяров Никифор

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Федосья Никифорова

Отец ребёнка: Столяров Никифор

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Никифор

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
05.03.1907