Столярова Мавра Матвеева
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1844
Дата смерти05.03.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1876
Сын: Столяров Георгий Никифоров
Отец ребёнка: Столяров Никифор
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Федосья Никифорова
Отец ребёнка: Столяров Никифор
Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Столяров Никифор
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
05.03.1907