Столяров Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Столяров ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Столяров Георгий Никифоров
Мать ребёнка: Столярова Мавра Матвеева
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Федосья Никифорова
Мать ребёнка: Столярова Мавра Матвеева
Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столярова Мавра Матвеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Смерть
Неизвестно