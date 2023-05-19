Столяров Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столяров Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Столяров ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Столяров Георгий Никифоров

Мать ребёнка: Столярова Мавра Матвеева

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Федосья Никифорова

Мать ребёнка: Столярова Мавра Матвеева

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова Мавра Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Смерть
Неизвестно