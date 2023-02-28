Феодосия (Спиридонова)
Место рождения
Дата рожденияДо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793
Отец: Исидор Мар...ин
Мать: ?
Бракосочетание
19.07.1808
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий (Евстратов)
Отец ребёнка: Елистрат (Евстратий) Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Фёкла Евстратова
Отец ребёнка: Елистрат (Евстратий) Иванов
Рождение ребёнка
06.03.1822
Сын: Алексей Евстратиев
Отец ребёнка: Елистрат (Евстратий) Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евдокия Евстратиева
Отец ребёнка: Елистрат (Евстратий) Иванов
Смерть
Неизвестно