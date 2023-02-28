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Феодосия (Спиридонова)

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793

Отец: Исидор Мар...ин

Мать: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.07.1808

Муж: Елистрат (Евстратий) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий (Евстратов)

Отец ребёнка: Елистрат (Евстратий) Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Фёкла Евстратова

Отец ребёнка: Елистрат (Евстратий) Иванов

Рождение ребёнка
06.03.1822

Сын: Алексей Евстратиев

Отец ребёнка: Елистрат (Евстратий) Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Евстратиева

Отец ребёнка: Елистрат (Евстратий) Иванов

Смерть
Неизвестно
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