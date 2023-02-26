Елистрат (Евстратий) Иванов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1787
Дата смерти22.02.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Иван Максимов
Мать: Дария Титова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.07.1808
Жена: Феодосия (Спиридонова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий (Евстратов)
Мать ребёнка: Феодосия (Спиридонова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Фёкла Евстратова
Мать ребёнка: Феодосия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
06.03.1822
Сын: Алексей Евстратиев
Мать ребёнка: Феодосия (Спиридонова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евдокия Евстратиева
Мать ребёнка: Феодосия (Спиридонова)
Смерть
22.02.1847
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.