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Елистрат (Евстратий) Иванов

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1787

Дата смерти

22.02.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Иван Максимов

Мать: Дария Титова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.07.1808

Жена: Феодосия (Спиридонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий (Евстратов)

Мать ребёнка: Феодосия (Спиридонова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Фёкла Евстратова

Мать ребёнка: Феодосия (Спиридонова)

Рождение ребёнка
06.03.1822

Сын: Алексей Евстратиев

Мать ребёнка: Феодосия (Спиридонова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Евстратиева

Мать ребёнка: Феодосия (Спиридонова)

Смерть
22.02.1847
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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