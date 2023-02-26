Дария Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

23.03.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Максимов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Елистрат (Евстратий) Иванов

Отец ребёнка: Иван Максимов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Максимов

Смерть
23.03.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
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