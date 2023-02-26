Дария Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти23.03.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Максимов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787
Сын: Елистрат (Евстратий) Иванов
Отец ребёнка: Иван Максимов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Максимов
Смерть
23.03.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка