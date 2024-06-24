Доренский Алимпей Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Доренской Игнат Сидорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1727
Сын: Доренский Фёдор Алимпиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Доренский Игнат Алимпиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Доренский Яков Алимпиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно