Доренский Алимпей Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доренский Алимпей Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Доренской Игнат Сидорович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Доренский Фёдор Алимпиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Доренский Игнат Алимпиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Доренский Яков Алимпиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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